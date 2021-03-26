المغرب الى نهائيات تصفيات أمم أفريقيا 2021

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جوهانسبرغ: تأهل المنتخب المغربي الى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد تعادل منافسيه في الجولة ما قبل الاخيرة من المجموعة الخامسة جمهورية افريقيا الوسطى وبوروندي 2 2 الجمعة، قبل مباراته ضد مضيفه الموريتاني في الامسية.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب المغربي احتلال أحد المركزين الاولين المؤهلين الى النهائيات، إذ يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط من اربع مباريات، مقابل 5 لكل من بوروندي (5 مباريات) وموريتانيا (اربع مباريات) و4 نقاط لجمهورية افريقيا الوسطى (5 مباريات).

وكان منتخب "أسود الاطلس" المتوج بلقب وحيد عام 1976 خرج من الدور ثمن النهائي في نسخة العام 2019 التي أقيمت في مصر امام بنين بضربات الترجيح.

ولحق المنتخب المغربي بكل من الكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة).