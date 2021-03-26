شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري لـ"سيسية": كُن قوياً فنحن دائماً معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم نادي الاتحاد السكندري لاعب الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم زعيم الثغر المعار من صفوف الزمالك فى محنته الأخيرة بعدما تلقيه صدمة قوية بوفاة والدته واثنتين من شقيقاته فى حادث أليم بكوت ديفوار قبل أيام قليلة.

ونشر النادي السكندري صورة للاعب الإيفواري مرفق بها رسالة تحفيزية لتجاوز هذه المنحة حيث كتبت الصفحة الرسمية للاتحاد، "رزاق سيسية.. كُن قوياً فنحن دائماً معك".

ونعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى عائلة المحترف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى ظل وفاة والدته، وأعلن مسئولو الإتحاد السكندرى عن سفر اللاعب خلال ساعات إلى كوت ديفوار لحضور العزاء على أن يعود للقاهرة يوم 2 أبريل القادم .

وقبل تلقى الصدمة المؤسفة، حرص حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على تحفيز رزاق سيسيه ، بعد تراجع منتخب بلاده "كوت ديفوار" عن ضمه، خلال المعسكر الذى انطلق قبل أيام ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الإيفواري على استبعاد سيسيه، بعدما دخل اللاعب القائمة الأولية للمنتخب، وذلك بعد تقليص القائمة للعدد المسموح به في المنافسات القارية.

ورفع العميد من حالة سيسيه المعنوية، بعد حالة الاحباط التي تعرض لها اللاعب، حيث أكد حسام حسن لـ"سيسيه"، أن مجرد دخوله في حسابات المدير الفني للمنتخب الإيفواري يعد نجاحا وتتويجا لمسيرة اللاعب، خاصة أنه مازال صغير السن ويستطيع مع مزيد من التوهج أن يفرض نفسه على الجميع ويكون أحد ركائز منتخب كوت ديفوار في السنوات المقبلة.