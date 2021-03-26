شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يكشف سبب إلغاء ودية الزمالك والشباب.. ويؤكد تحسن الحالة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن هناك تحسنا ملحوظا فى ارتفاع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل تركيز الجهاز الفنى على النواحى البدنية، من أجل معالجتها والعمل على تحسنها قبل انتهاء فترة التوقف الدولى.

وأضاف نبيه أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ألغى المباراة الودية التى كان مقررا لها اليوم أمام فريق الشباب بالنادى من أجل زيادة الجرعة البدنية فى التدريبات.

وشدد المدرب العام للزمالك على أن حالة لاعبى الفريق البدنية أفضل فى الفترة الحالية، وذلك قبل استئناف المباريات فى الفترة المقبلة، سواء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا أو الدورى العام.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل بالجزائر، فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

فريق الزمالك يحتاج لتحقيق الفوز على المولودية ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجي، الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.