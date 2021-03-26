شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معارك كروية للأهلي فى أبريل.. أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لخوض 8 مباريات قوية فى شهر أبريل المقبل، مع عودة المسابقات المحلية والأفريقية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، وتبدأ مواجهات شهر أبريل بصدام مهم مع المريخ السوداني فى الثالث من الشهر المقبل قد يحسم تأهل الفريق الأحمر إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى خلالها الأحمر للدفاع عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.

وتعتبر المباراة الأبرز للأهلي في شهر أبريل هي مباراة الزمالك والتي تأتي لأول مرة في شهر رمضان المبارك، حيث يقام لقاء القمة المؤجل من الجولة الرابعة في الدوري في الثامن عشر من شهر أبريل المقبل، وستحدد ملامح بطل الدوري العام بشكل كبير.

وجاءت مباريت الأهلي في أبريل كالتالي:

السبت 3 أبريل - المريخ السوداني ضد الأهلي في تمام الساعة 3.00

الجمعة 9 أبريل - الأهلي ضد سيمبا التنزاني فى تمام الساعة 9.00

الأربعاء 14 أبريل - الأهلي ضد النصر فى تمام الساعة 9.30

الأحد 18 ابريل - الزمالك ضد الأهلي في تمام الساعة 9.30

الأربعاء 21 أبريل - الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة 9.30

السبت 24 أبريل - انبي ضد الأهلي في تمام الساعة 9.30

الثلاثاء 27 أبريل - المصري ضد الأهلي في تمام الساعة 9.30

الجمعة 30 أبريل - الأهلي ضد الجونة في تمام الساعة 9.30

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذي ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات في شهر أبريل سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني متخوفا من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الإفريقيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.