شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط أعمار لاعبى الزمالك ومولودية الجزائر والأكثر استفادة من المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا، فى ظل التوقف الدولى الحالي، حيث يحل الفارس الأبيض ضيفًا على مولودية الجزائر 3 أبريل المقبل بالجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكشف الزمالك عن متوسط أعمار اللاعبين، حيث يصل المتوسط العمرى للاعبى القلعة البيضاء إلى 26.5 عام، ويأتى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق وأيمن حفنى كأكبر اللاعبين سنا بـ 35 عامًا، فيما يأتى حسام أشرف كأصغر اللاعبين بـ 19 عامًا فقط.

فيما يرتفع المتوسط العمرى لفريق مولودية الجزائر عن الزمالك بنسبة 6%، حيث يصل المتوسط العمرى لبطل الجزائر إلى 27.1%، ويعتلى عبد النور بالخير قائمة أكبر اللاعبين سنا بمولودية الجزائر بـ 32 عامًا، فيما يأتى أيمن رحمانى كأصغر اللاعبين بـ 19 عامًا.

ونشر موقع الزمالك الرسمى قائمة المحترفين فى الفريقين، حيث يمتلك الفارس الأبيض فى قائمته الأفريقية 4 أجانب، ثنائى تونسى (فرجانى ساسى وحمزة المثلوثي) وثنائى مغربى (أشرف بن شرقي وحميد أحداد) ويبقى الثنائى ساسى وبن شرقى هما أحد المفاتيح الرئيسية فى تشكيل الفارس الأبيض خلال المناسبات المهمة من معترك البطولات الأفريقية والمحلية، وسبق وقادوا الزمالك لتحقيق بعض الألقاب على المستوى المحلى والأفريقى، آخرها بطولتا كأس السوبر الأفريقى على حساب الترجى وكأس السوبر المصرى على حساب الأهلى فى العام الماضي.

كما يعد بن شرقى أحد العناصر التى ساهمت فى تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقى بتسجيل هدفين فى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الترجي، ويعد أحد رجال المناسبات الكبرى، نفس الأمر ينطبق على فرجانى ساسى الذى ساهم بشكل فعال فى التتويج بخمسة ألقاب منذ ارتدائه القميص الأبيض.

وفى المقابل، لا تشهد قائمة مولودية الجزائر والتشكيل الأساسى ظهور محترفين أجانب سوى القليل، إذ يعتمد عبد القادر عمرانى المدير الفنى لصاحب المركز الثانى عشر فى بطولة الدورى الجزائرى على المحليين بشكل أكبر.

ويعتبر السنغالى إيسلا داودى هو العنصر الأساسى فى وسط الملعب للفريق الجزائري، كما يملك المولودية الثنائى الأبرز فى قائمة الأجانب المهاجم الكاميرونى رونى وانكواى ولاعب الوسط التونسى مهدى الورتاني.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.