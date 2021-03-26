شكرا لقرائتكم خبر عن عودة صادق وتدريبات خاصة فى مران الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران المسائي منذ قليل خلال فترة التوقف، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز. وأدى عمر هنيدى ومحمد عبد السميع ومحمد ناصر وعماد حمدى ومصطفى الزنارى ومحمد الشامى ومحمد مصيلحى لاعبو الإسماعيلي تدريبات خاصة تحت قياده حمد ابراهيم وعلى طه عضوا الجهاز الفنى الجديد الذي يقوده إيهاب جلال ثم تم عقد اجتماع بين عماد سليمان عضو اللجنة الفنية، المشرف على فريق الكرة ومحمد الشامى جناح الدراويش على هامش المران.

واشتمل مران الإسماعيلي على تدريبات الاستحواذ على الكرة تحت الضغط، فضلا عن التحرك بدون كرة وخلق المساحات وسبل إنهاء الهجمات على المرمى، كما شهد عودة محمد صادق لاعب الوسط للتدرييات الجماعية وتقسيمه قوية بين اللاعبين على الملعب كاملا وتخللها منح تعليمات خاصة للمدافعين.

وأدى حراس مرمي الإسماعيلي تدريبات تحت قيادة مصطفى مدرب الحراس كمال على سرعة رد الفعل والتعامل مع التسديدات والانفرادات.