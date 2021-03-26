شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على ضحايا حادث قطارى سوهاج قبل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج قبل جميع المباريات بكل المسابقات.

وينعي الاتحاد المصري لكرة القدم جميع ضحايا الحادث سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويربط على قلوب محبيهم ويشفي المصابين ويحمي شعب مصر من كل سوء.

فى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على تطوير مرفق السكة الحديد لتطويره، مؤكدا أن التحدى الكبير الذى تواجه الدولة هو تطوير المرفق وفى نفس الوقت استمراره للمواطنين، مؤكدا:" لن نترك المتسبب فى حادث قطارى سوهاج بدون عقاب رادع".

ووجه رئيس الوزراء رسالة للشعب المصرى قائلا: "ليس لدينا سبيل إلا تطوير مرفق السكة الحديد.. والموضوع يستغرق وقتاً"، مضيفا: "من الوارد أن تحدث مثل هذه الحوادث.. وتطوير منظومة السكة الحديد يقلل العنصر البشرى ويقلل الحوادث".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى المستشفى التعليمى بسوهاج ؛ التابع لوزارة الصحة، وذلك للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واطمأن رئيس الوزراء على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل اوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

كان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.