شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز يُعلق على مستندات الزمالك الجديدة فى الاستئناف ضد حكم "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق والترجى الحالى، على تقديم مسئولى القلعة البيضاء مستندات جديدة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد الحكم الصادر ضدهم مؤخراً، حيث كان الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولى يُفيد بتغريم النادى مليون و200 ألف دولار لصالح حمدى النقاز، بعد فسخ عقده من جانب واحد.

وقال النقاز فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الزمالك قدم استئناف على الحكم الصادر من الفيفا منذ ما يقرب من سنة، ولا يوجد أى جديد يُذكر فى هذا الملف بالوقت الحالى، وهو ما أكده أيضًا أنيس بن ميم محامى النقاز فى تصريحاته هو الآخر لـ"الخليج 365".

وأضاف حمدى النقاز، أنه ينتظر الحكم النهائى من الاتحاد الدولى لكرة القدم بعد النظر فى تلك المستندات الجديدة التى قام الزمالك بإضافتها لملف الاستئناف، مشيرًا إلى أن الحكم الأول صدر بتغريم القلعة البيضاء مليون و200 ألف دولار، وهو ما يشير إلى صحة موقفه.

واستأنف مسؤولو الزمالك على الحكم الصادر، وقدمت اللجنة المكلفة بإدارة النادى مستندات جديدة تُفيد بحصول حمدى النقاز على مستحقاته المالية على 4 دفعات، وفقا للعقد الموقع بين النادى واللاعب.

وتنتظر اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تحديد موعد لجلسة استماع بالفيفا بحضور محامى النادى وحمدى النقاز لحسم الملف.