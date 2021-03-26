شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء الرجاء.. بيراميدز لم يخسر فى الكونفدرالية سوى 3 مواجهات من 22 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لمواجهة هامة أمام نظيره الرجاء المغربى، في المباراة المقرر لها في السادسة مساء يوم 4 أبريل المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية، وهى المباراة التي ستشهد قوة وندية بين الفريقين لما يمتلكانه من إمكانيات ورغبة حقيقية في التتويج باللقب هذا الموسم.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

وقبل المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والرجاء، نرصد النتائج التي سبق لبيراميدز وحققها منذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسر اللقب في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، ومن المفارقات إن بيراميدز خاض حتى الأن 22 مباراة في البطولة الأفريقية لم يخسر سوى ثلاث مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى، ونرصد تلك النتائج في الأسطر التالية..

مشوار بيراميدز في الكونفدرالية 2020

بيراميدز 4 × 1 ايتوال دو كنجو الكونغولى (ذهابدور الـ 64)

ايتوال دو كنجو 0 × 1 بيراميدز (عودة دور الـ 64)

بيراميدز 1 × 1 شباب بلوزداد الجزائرى (ذهاب دور الـ 32 "1")

شباب بلوزداد 0 × 1 بيراميدز (إياب دور الـ 32 "1")

يانج أفريكانز التتنزانى 1 × 2 بيراميدز (ذهاب دور الـ 32 "2")

بيراميدز 3 × 0 يانج أفريكانز (إياب دور الـ 32 "2")

إينوجو رينجرز النيجيري 1 × 3 بيراميدز (المجموعات)

بيراميدز 6 × 0 نواذيبو الموريتانى (المجموعات)

المصرى البورسعيدى 1 × 2 بيراميدز (المجموعات)

بيراميدز 2 × 0 المصرى البورسعيدى (المجموعات)

بيراميدز 0 × 1 إينوجو رينجرز (المجموعات)

نواذيبو 0 × 1 بيراميدز (المجموعات)

زاناكو الزامبى 0 × 3 بيراميدز (ربع النهائي)

بيراميدز 0 × 1 زاناكو (ربع النهائي)

بيراميدز 2 × 0 حوريا الغينى (نصف النهائي)

بيراميدز 0 × 1 نهضة بركان المغربى (النهائي)

مشوار بيراميدز في الكونفدرالية 2021

الاتحاد الليبى 0 × 1 بيراميدز (دور الـ 32 "1")

بيراميدز 3 × 2 الاتحاد الليبى (دور الـ 32 "1")

راسينج كلوب الإيفوارى 0 × 2 بيراميدز (دور الـ 32 "2")

بيراميدز 2 × 0 راسينج كلوب (دور الـ 32 "2")

بيراميدز 3 × 0 نكانا الزامبى (المجموعات)

نامونجو التنزانى 0 × 2 بيراميدز (المجموعات)