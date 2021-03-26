المنتخب تحت حكم البدري .. رقم مميز في الشوط الأول.. والخطوط الثلاثة تسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تولى حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر في سبتمبر 2019، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، حيث قاد الفراعنة حتى الآن في 7 مباريات منذ تولية المسؤولية.

وخلال الـ 7 مباريات التي قادها حسام البدري كمدرير فني لمنتخب مصر، حقق المنتخب الوطني 4 انتصارات و3 تعادلات وتسجيل 8 أهداف واستقبلت شباكه 3.

وعلى الصعيد الرسمي فاز منتخب مصر مع البدري في مباراتين فقط وتعادل في 3 لقاءات خلال التصفيات الإفريقية، بينما حقق الفوز في مباراتين وديتين أمام كل من بتسوانا وليبريا بهدف دون رد في المباراتين.

ونجح البدري في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بنفس النقاط مع جزر القمر من انتصارين و3 تعادلات بمجموعة تضم كينيا وتوجو.

وبتلك النتيجة، تاهل منتخب مصر بطولة الأمم الإفريقية للمرة 25 في تاريخه، متفوقا على منتخب كوت ديفوار ثاني أكثر المنتخبات مشاركةً في كأس أمم أفريقيا، برصيد 23 مشاركة.

وجاءت نتائج منتخب مصر مع البدري على النحو التالي:

وديًا فاز منتخب مصر على بتسوانا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي، وعاد نفس اللاعب ليقود منتخب مصر للفوز بهدف دون رد أيضا على ليبريا.

وعلى الصعيد الرسمي، تعادل منتخب مصر أمام كينيا، بنتيجة 1-1 ، سجل محمود كهربا لاعب الأهلي هدف منتخب مصر في تلك المباراة وبعد ذلك تعادل منتخب مصر سلبيا أمام جزر القمر.

وحقق منتخب مصر الفوز على توجو بهدف دون رد، سجله المدافع محمود حمدي الونش، وفي اللقاء الثاني أمام نفس المنتخب حقق الفراعنة فوزا بنتيجة 3-1، وسجل أهداف مصر كل من محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه.

وفي أخر لقاء تعادل منتخب مصر مجددا أمام كينيا بنتيجة 1-1 ، ليسجل مجدي أفشة هدف منتخب مصر.

وبالنظر إلى تلك النتائج، يظهر أن منتخب مصر سجل 8 أهداف مع حسام البدري، منها 6 أهداف في مباريات رسمية وهدفان في مباراتين وديتين.

وخلال الـ 5 مباريات الرسمية التي خاضها منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، جاءت 4 في الشوط الأول وهدفان في الشوط الثاني.

وسجل 5 لاعبين الـ 6 أهداف لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، حيث أحرز مجدي أفشة هدفان، وسجل هدف كل من محمود كهربا، تريزيجيه، حمدي الونش، ومحمد شريف.