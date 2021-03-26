بيان من الأهلي والزمالك.. نجوم الرياضة ينعون ضحايا حادث قطار سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حرص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والعديد من أندية الدوري المصري لنعى ضحايات حادث تصادم قطارين محافظة سوهاج والذي أدى إلى وفاة 32 حالة وإصابة 165 آخرين.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا جاء فيه كالتالي: الأهلي ينعي شهداء قطاري سوهاج ويتمنى الشفاء للمصابين.

في المقابل، جاء بيان الزمالك كالتالي: تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز والإدارة التنفيذية بالنادي بخالص التعازي لأسر شهداء حادث قطاري سوهاج.

عمرو السولية لاعب الأهلي كتب عبر صفحته على "تويتر" :"خالص العزاء لأهلي ضحايا حادث سوهاج ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم يارب".

وكتب محمد محمود لاعب الأهلي عبر "تويتر" :"إنّا لله وإنّا إليه راجعون اللهم أرحم الموتى وأشف المرضى #حادث_سوهاج".

حارس منتخب مصر السابق عصام الحضري علّق أيضًا على الحادث، قائلاً عبر صفحته على "تويتر" :"أسأل الله أن يلطف بقلوب أهالي ضحايا ومصابي حادث قطار سوهاج.. وأن ينزل عليهم الصبر وأن يرزق مريضهم العافية والشفاء العاجل.. اللهم آمين #قطار_سوهاج".

وعلّق محمد هاني لاعب الأهلي والمنتخب المصري عن الحادث :"رحم الله ضحايا حادث سوهاج .. ربنا يرحمهم و يغفر لهم .. و يشفى المصابين يارب".

حارس الزمالك محمد عواد كتب عبر صفحته على "تويتر" :"رحمة الله شهداء حادث قطار #سوهاج وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".