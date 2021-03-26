محامي النقاز يرد على بيان الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الترجي ولاعب الزمالك الأسبق، على بيان الذي أصدر من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك أعلن اليوم الجمعة في بيان رسمي تم نشره على الموقع الرسمي للنادي، أنه تم الاستئناف في حكم "فيفا" بشأن قضية اللاعب حمدي النقاز. (طالع التفاصيل)

وكتب محامي النقاز عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"معلومة وأمر.. قضية حمدي النقاز مع الزمالك لا جديد فيها، الاستئناف تم تقديمه من ما يقارب السنة لمحكمة كاس".

وتابع :"لا يوجد شيء اسمه استئناف لدى الفيفا، و انتظار موعد للمقابلة لأن الفيفا أصلا لا تقابل أحدا".

وكان الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولي يُفيد بتغريم النادي مليون و200 ألف دولار لصالح حمدي النقاز، بعد فسخ عقده من جانب واحد.

ولعب النقاز في صفوف الزمالك قبل أن يقوم اللاعب بفسخ تعاقده من طرف واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة ليقوم اللاعب بالرحيل لسودوفا الليتواني ومنه إلى الترجي الرياضي التونسي.