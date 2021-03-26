الزمالك يفوز على سبورتنج بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تغلب الزمالك بصعوبة على سبورتنج بنتيجة 28-26، ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري المحترفين لكرة اليد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الاوليمبي بالاسكندرية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 17-14.

وعاد سبورتنج بصورة قوية مع بداية الشوط الثاني ونجح في التعادل مع الزمالك، قبل أن يتقدم عليه بنتيجة 24-21.

لكن نجح الزمالك في العودة إلى المباراة والتقدم عند النتيجة 25-24، ليحافظ على تقدمه وينهي المباراة فائزا بفارق هدفين.

وقدما الثنائي يحيي الدرع وحارس الزمالك محمود خليل الشهير " بفلفل" أداء رائعا خلال الشوط الثاني ساهما في عودة الفريق الأبيض من التأخر في النتيجة إلى الفوز بالمباراة،

وبهذه النتيجة واصل الزمالك تصدره لمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 31 نقطة، بينما أصبح رصيد سبورتنج 26 نقطة في المركز الثالث.

وتنص لوائح المسابقة بالاتحاد المصري لكرة اليد على منح الفريق الفائز ثلاث نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطتين، وفي حالة التعادل يحصل الفريقين على نقطتين لكلا منهما.