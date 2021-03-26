مدرب جزر القمر: الوصول لهذه المرحلة مع مصر انتصار عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

عبر أمير عبده المدير الفني لمنتخب جزر القمر عن فخره بالتعادل مع منتخب مصر في عدد نقاط كل فريق بتصفيات أمم إفريقيا قبل الجولة الختامية حين يلتقيا في القاهرة.

وقال عبده في تصريحاته لوسائل الإعلام: "من تصور عندما بدأت التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا أننا يمكن أن نصل للجولة الأخيرة ونحن متعادلين مع منتخب مصر في عدد النقاط؟"

وتابع: "هذا أوج عمل طويل والتساوي مع مصر في عدد النقاط أيضًا انتصار عظيم، الفخر الذي أشعر به تجاه بلدي شيء لا يصدق، لقد صنعنا التاريخ معًا".

ويمتلك المنتخب المصري ونظيره القُمري 9 نقاط لكل منهما وضمنا التأهل بعد الجولة الخامسة من التصفيات.

واستطاع المنتخب المصري أن يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 25 مرة على مدار تاريخ البطولة ويعد الفريق الأكثر مشاركة منذ تأسيسها حتى الآن.