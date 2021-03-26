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مصدر لـ"الخليج 365": موسمياني لم يحسم موقف ربيعة.. واللاعب ينتظر فرصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

لم يحسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي موقفه بعد من مدافع الفريق رامي ربيعة بشأن السماح له بالرحيل أو الاعتماد عليه ضمن قائمته في الفترة المُقبلة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن موسيماني لم يتوصل إلى قرار نهائي بعد بشأن رحيل ربيعه في الصيف المُقبل، أو الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم.

ومن جهته ينتظر رامي ربيعة الحصول على فرصة للمشاركة من جديد مع الفريق، حيث يرى أن لديه الوقت الكافي الذي قد يعود من خلاله لدائرة اهتمامات موسيماني.

وكان ربيعة على وشك الانتقال إلى المقاولون العرب يناير الماضي قبل أن تتعثر الصفقة، ليحصل اللاعب على عروض من وكلاء من بعض أندية ، إلا أن اللاعب ينتظر فرصته بالأهلي أولاً.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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