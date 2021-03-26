سماد السويس يتعادل مع الزمالك وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نهاية مباراة الزمالك 99 ضد سماد السويس في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة على ملعب حلمي زمورا في حضور المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء .

ونجح على محمد نجم فريق سماد السويس في تسجيل هدف التقدم لفريقة ثم

تعادل الزمالك.

وعاد العديد من عناصر الفريق المصابين الذين شاركوا في اللقاء وعلى رأسهم مصطفي سيد محمد مهاجم الفريق، وبدوي وطاطا .

وأكد محمد صحصاح المشرف العام على الكرة بنادي سماد السويس أن مباراة الزمالك تعد استعداد قوي للفريق قبل مواجهة بو فؤاد

يوم الأحد المقبل في منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة دوري القسم الثالث بالمجموعة السابعة "مجموعة القناة" .

وتابع صحصاح قائلًا إن مدرب حراس الزمالك تحدث معهم عندما علموا أن اللاعب عبدالرحمن الشناوي حارس الفريق مواليد ٢٠٠٠ لضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشاد صحصاح بالمستوى الذي قدمه لاعبية أمام الزمالك بالإضافة إلى تألق عمرو خيري وأحمد هيكل وعشري ومصطفى شعبان وأيضًا تألق الحارس عبدالرحمن الشناوي.