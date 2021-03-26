بورتو يزاحم الداخلية في الصدارة.. وزد يستعيد الانتصارات وبتروجت يواصل الصحوة

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت نتائج مباريات الجولة ال 19 لمجموعة الثانية مجموعة "القاهرة والقناة" بدورى القسم الثاني، عن بعض المفاجآت حيث أوقف النجوم صحوة الداخلية بتعادلهما بدون أهداف ورفع الأخير رصيده الى 33 نقطة متصدرا مع بورتو 33 نقطة ايضا، والذي فاز على جمهورية شبين بالمنوفية بهدف محمود صالح .

بينما استعاد فريق زد الإنتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لإسماعيل يوسف المدير الفني، ووليد صلاح مدير الكرة،وتغلب على كوكاكولا بالمربع الذهبي بثنائية نظيفة لمحمد شاهين ونانا ، ورفع زد رصيده الى الى 25 نقطة في المركز التاسع.

كما تراجع فريق الترسانة بتعادله مع المريخ ببور سعيد بدون أهداف

ورفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث .

كما واصل بتروجت انتصاراته تحت قيادة ربيع ياسين واكتسح طنطا 4/1 سجل الرباعية رشاد المتولي وإسلام كانو وشيكا وسامح ابراهيم، ولطنطا وليد حسن من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ،ورفع رصيده الى 28 نقطة في المركز الثامن.

وتغلب منتخب السويس مع نظيره السكة الحديد بهدفين مقابل هدف،تقدم السويس بهدف مدافع السكة أمير حجازي في مرماه ،وتعادل سايكو للسكة في الشوط الثاني وأضاف احمد فروايله هدف السويس الثاني في الدقيقة

الأخيرة من المباراة.

وتخطى النصر سرس الليان بهدف نظيف، سجله أحمد ناصر لاعب سرس البديل في مرماه بالشوط الأول.

وتعادل فريق الزرقا مع القناة بهدف لمثله تقدم الزرقا بهدف محمد عصام في الشوط الأول وتعادل على شوقى للقناة في الشوط الثاني.

نتائج فرق المجموعة بالجولة 19:

1-الداخلية - النجوم صفر-صفر

2- بتروجت - طنطا 4/1

3- م السويس - السكة الحديد 2/1

4- زد - كوكاكولا 2/صفر

5- ج شبين - بورتو صفر/1

6- الزرقا - القناة 1/1

7- المريخ - االترسانة صفر/صفر

8- سرس الليان – النصر صفر/1

ترتيب المجموعة بعد الجولة الـ19

1- الداخلية 33 نقطة

2- بورتو 33

3- الترسانة 31

4- كوكاكولا 30

5- القناة 27

6- المريخ 26

7- منتخب السويس 26

8- بتروجت 25

9- زد 25

10 – النصر 23

11- النجوم 22

12- جمهورية شبين 22

13- السكة 19

14- طنطا 18

15- سرس الليان 18

16- الزرقا 18