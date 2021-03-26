كوت ديفوار تتقدم على النيجر بثنائية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب كوت ديفوار على النيجر بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن بينهم في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية

2021 والتي ستقام في الكاميرون .

سجل سيرج اورييه الهدف الأول لمنتخب ساحل العاج في الدقيقة 25، ثم أضاف ماكس آلان جاردل الهدف الثاني في الدقيقة

34، لينتهي نصف اللقاء الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد في مواجهة مثيرة.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الحادية عشر من التصفيات برصيد 7 نقاط، بينما يقبع منتخب النيجر في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط فقط .