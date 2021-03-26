السنغال تفرض التعادل على الكونغو في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - فرض منتخب السنغال التعادل على منتخب الكونغو في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهم على ملعب ملعب ألفونس ماسيمبا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى

نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول، وأهدرا الكثير من

الفرص أبرزها كرة النجم ساديو ماني التي اصطدمت بالعارضة وخرجت والتي كانت كفيلة بمنح أسود التيرانجا التقدم .

ويتربع المنتخب السنغالي على صدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب الكونغو المركز الثاني برصيد 7 نقاط.