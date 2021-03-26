الكاميرون تتعادل مع الرأس الأخضر في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة الكاميرون والرأس الأخضر المقامة على الملعب الوطني للرأس الأخضر ضمن منافست الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم

الأفريقية 2021 والتي ستقام في الكاميرون .

وانتهى نصف اللقاء الأول بهدف لكل فريق؛ إذ تقدم المنتخب الكاميروني يالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق

اللاعب بيير كوندي، ثم تعادل منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب كوكا .

ويتربع المنتخب الكاميروني على صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما يقبع منتخب الرأس الأخضر في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط فقط .