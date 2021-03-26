وزير الرياضة يدعو شباب محافظة سوهاج للتبرع بالدم لمصابي حادث القطارين

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شباب محافظة سوهاج بالتبرع بالدم لمصابي حادث تصادم القطارين والذي وقع اليوم الجمعة، ما أدى إلى وفاة عدد من ركاب القطارين وإصابة آخرين .

ومن جانبه قال محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج انه جارى التحرك لمكان الحادث والمستشفيات، وتم فتح جميع المقرات

الكشفية لاستقبال اى حالة تحتاج مساعدة أو ايواء، مؤكداً أن الجميع جاهز لتقديم الدعم اللوجيستي الكامل والتبرع بالدم .

وقد توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم

بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه بوقف جميع فعاليات اليوم، كما وجه كافة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بوقف جميع الإحتفالات تضامنا مع ضحايا الحادث، مشيرا الي تواجد مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة بمحافظة سوهاج لتقديم المساعدة ومد يد العون للمصابين. المحافظات القريبة لمحافظة سوهاج بالتبرع بالدم لمصابي القطارين.