غدًا.. البنك الأهلي في بروفة مع المصري بمعسكر الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق البنك الأهلي لكرة القدم، غدًا أولي مبارياته الودية داخل معسكر الإعداد بالإسماعيلية أمام فريق المصري البورسعيدي في استعداد الفريق لمباريات الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

ويسعي خالد جلال خلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي خلال المعسكر على زيادة الانسجام بين اللاعبين والتركيز على تطبيق الشكل الجماعي في أداء الفريق خلال المباريات الرسمية

المقبلة التي ستكون أكثر قوة وشراسة بجانب تنفيذ بعض الجمل التكتكية وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في مباريات الفريق بالدوري الممتاز.

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 14 نقطة.