النصر يفوز على سرس الليان بهدف في دوري القسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق النصر بقيادة سيد عيد فوزا غاليا خارج ملعبه على سرس الليان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سرس الليان ضمن الجولة 19 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

قدم لاعبوا النصر مباراة قوية وتغلبوا علي صعوبة أرضية الملعب نجيل صناعي متهالك و لا تصلح لممارسة كرة القدم .

وفي الشوط الأول لتحسين حكم اللقاء محمد اسماعيل ركلة جزاء لاصحاب الأرض مشكوك في صحتها نفذها حلمي احمد وسددها خارج الملعب علي يمين القائم الأيمن .

وفي الدقيقة 28 أهدر بابا ابراهيم هدف محقق للنصر عندما انطلق من الجهة اليمني وسدد الكرة بجوار القائم

الايسر .

وفي الدقيقة 43 ومن ركلة حرة للنصر نفذها احمد حسين أحرز منها احمد ناصر لاعب سرس الليان هدف التقدم للنصر بالخطأ في مرماه .

وفي الشوط الثاني حاول سرس الليان إدراك هدف التعادل في البداية ولكن نجح النصر في غلق وسط ملعبه واجري سيد عيد تغير بنزول ميدو العطار وحسام جلال لتنشيط الجبهة الهجومية الاعتماد علي الارتداد الهجومي السريع وفي الدقيقة 21 منعت العارضة الهدف الثاني للنصر عندما سدد احمد كالوشا الكرة من الجهة اليسري لترتد من المقصىالتيسر لمرمي

سرس الليان كما أهدر حسام جلال والصعيدي وبابا ابراهيم أكثر من فرصة لإدراك الهدف الثاني .

عقب اللقاء أكد سيد عيد المدير الفني للنصر أن لاعبيه قدموا اداء رجولي وخاضوا اللقاء بقوة ونفذوا التعليمات علي مدار ال90 وان المباراة كانت أمام خصم عنيد ولديه خبرات كبيرة في التعامل مع أرضية ملعبه الصعبه .

وقال سيد عيد أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول وانزحكم اللقاء احتسب ركلة جزاء غريبه في البداية ولكنها أهدرت ثم شن النصر أكثر من هجمه وتمكنا من أحراز الهدف الاول في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول .

واضاف سيد عيد في الشوط الثاني تم غلق وسط الملعب والاعتماد علي السرعات في الارتداد وكنا الأقرب من من تسجيل الهدف الثاني من خلال الكرة التي سددها احمد كالوشا في العارضة .