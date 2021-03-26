مانشستر يونايتد ينعى شهداء قطاري سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - نعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أسر شهداء حادث قطاري بسوهاج.

كتبت صفحة مانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قلوبنا مع أسر ضحايا حادث القطارين

بمصر، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108

آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.