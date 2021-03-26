شكرا لقرائتكم خبر عن آدم شيكابالا يخطف الأنظار في مران الزمالك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اصطحب محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نجله آدم لتدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الجمعة، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، حرص لاعبو الزمالك على مصافحة آدم نجل شيكابالا وذلك بعدما خطف الأنظار في مران الفريق.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

آدم شيكابالا في مران الزمالك

آدم شيكابالا في مران الزمالك

تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، والإدارة التنفيذية بالنادي، بخالص التعازي لأسر شهداء حادث قطاري سوهاج، الذي وقع صباح اليوم الجمعة.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26- 3- 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وكتب الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيانًا رسميًا، قال فيه: «تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز والإدارة التنفيذية بالنادي بخالص التعازي لأسر شهداء حادث قطاري سوهاج داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته».

وتابع الزمالك في بيانه: «كما يتقدم نادي الزمالك بخالص الدعوات للشفاء للمصابين في الحادث وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء».