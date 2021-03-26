شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى شهداء حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، والإدارة التنفيذية بالنادي، بخالص التعازي لأسر شهداء حادث قطاري سوهاج، الذي وقع صباح اليوم الجمعة

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26- 3- 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وكتب الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيانًا رسميًا، قال فيه: «تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز والإدارة التنفيذية بالنادي بخالص التعازي لأسر شهداء حادث قطاري سوهاج داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته».

وتابع الزمالك في بيانه: «كما يتقدم نادي الزمالك بخالص الدعوات للشفاء للمصابين في الحادث وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء».