شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد ينعي ضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع صباح اليوم الجمعة.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26- 3- 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعه التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وكتب الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قلوبنا مع أُسر ضحايا حادث القطارين بمصر، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين».