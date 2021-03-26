شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. سيراميكا كليوباترا يواجه كوكاكولا بدلا من بلدية المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا على مواجهة فريق كوكا كولا، بدلًا من بلدية المحلة، في الثانية والنصف مساء السبت المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من ودية كوكا كولا، من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، والاطمئنان على كل عناصر الفريق، قبل مواجهة الإسماعيلي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي في الثالث من بريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.