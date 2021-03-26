شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تقترب من العودة فى نهائى كأس الرابطة الإنجليزية الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأمل رابطة كرة القدم الإنجليزية فى حضور نحو ثمانية آلاف مشجع خلال نهائى كأس رابطة المحترفين الذى يجمع، الشهر المقبل، بين مانشستر سيتى وتوتنهام.

ويُحظر حضور الجماهير الفعاليات الرياضية فى بريطانيا حاليًا بسبب الجائحة، لكن الرابطة تأمل فى أن تكون المباراة النهائية لكأس الرابطة، التى تُقام يوم 25 إبريل المقبل، بمثابة بروفة لعودة الجماهير، حيث من المقرر أن يتم تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد بحلول مايو المقبل.

وذكرت شبكة «سكاى سبورتس» أن القرار قد يتم اتخاذه بحلول الأسبوع المقبل، ونقلت، عن المتحدث باسم الرابطة، قوله إن قرار نقل النهائى من فبراير الماضى إلى إبريل المقبل تم اتخاذه على أمل أن تسمح الظروف حينها بحضور الجماهير.

وأضاف المتحدث باسم الرابطة: «رغم استمرار النقاشات البَنّاءة مع الجهات المعنية والسلطات، ليس لدينا أى تأكيد عما سيتم السماح به كجزء من أى بروفة محتملة فى هذه المرحلة، وأرى أنه من المهم توضيح الوضع بعيدًا عن المجاملة لطرفى المباراة النهائية وجماهيرهما بصفة خاصة».

واختتم بالقول: «مازلنا نأمل فى الوصول إلى نتيجة ناجحة، وسنقدم المشورة بشأن المحصلة النهائية فى الوقت المناسب».