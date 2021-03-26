شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. موسيماني يحدد عودة اللاعبين للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة من التدريبات غدًا ‏السبت، على أن يستأنف مرانه صباح بعد غد، ضمن التحضيرات لمواجهة المريخ المقرر إقامتها في السودان يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين، وأدى ‏تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تكليف خالد الدرندلي، ‏أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 ‏مارس الجاري لمواجهة المريخ.‏

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الاتصال بحمدي فتحي لاعب الفريق، للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها اليوم، خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة كينيا، التي أقيمت بكينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وجاء التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي أنها جزع في الكوع، لكن اللاعب سوف يجري أشعة غدًا خشية أن تكون الإصابة متفاقمة أكثر من ذلك. وفي ضوء الأشعة تتحدد فترة غياب حمدي فتحي عن الأهلي في المباريات المقبلة.