شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يؤازر اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق الفوز علي المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على حضور تدريب الفريق الأول المقام «الجمعة» على استاد عبداللطيف أبورجيلة، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

وحرص رئيس النادي على الاطمئنان على حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعدما عاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.