شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يؤازر اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق الفوز علي المولودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على حضور تدريب الفريق الأول المقام «الجمعة» على استاد عبداللطيف أبورجيلة، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.
وحرص رئيس النادي على الاطمئنان على حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعدما عاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
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