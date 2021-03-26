شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو يهزم شبين بهدف ويزاحم الداخلية على قمة المجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة 19 بالمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني ونجح بورتو فى العودة لصدارة المجموعة بتغلبه على جمهورية شبين بهدف دون رد ليصل للنقطة 33 ويزاحم الداخلية الذى يحل فى المركز الثاني بنفس الرصيد بعد تعادله أمام النجوم بدون أهداف.

وسقط الترسانة فى فخ التعادل السلبى مع المريخ ليفقد الشواكيش نقطتين غاليتين حيث جاء رصيد الترسانة 31 نقطة كما ارتفع رصيد المريخ للنقطة 26.

وتعرض كوكاكولا للهزيمة أمام زد بهدفين دون رد أحرز هدفي زد محمد شاهين و نانا انطوي ورفع زد رصيده إلي 25 نقطة وتجمد رصيد كوكاكولا عند 30 نقطة .

وحقق النصر فوزا مهما ومستحقا على سرس الليان بهدف دون رد في مباراة مثيرة جاء الهدف من ركلة حرة نفذها أحمد حسين وأودعها أحمد ناصر لاعب سرس في مرماه الفوز ليرتفع رصيد النصر إلي 23 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد سرس الليان عند 18 نقطة.

تغلب منتخب السويس علي السكة الحديد بهدفين لهدف أحرز هدفي السويس مدافع السكة في مرماه واحمد فرويلة واحرز هدف السكه اللاعب سايكو وتعادل الزرقا مع القناة بهدف لمثله أحرز هدف الزرقا محمد عصام وأحرز للقناة علي شوقي .

وحقق بتروجيت الفوز علي طنطا برباعية لهدف أحرز أهداف بتروجيت رشاد المتولي و اسلام كانو وشيكا وسامح ابراهيم وأحرز هدف طنطا وليد حسن ركلة جزاء.