شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري فى الإمارات للحصول على الرخصة B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم إلى الإمارات للحصول على الرخصة التدريبية B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، فى الفترة من 27 مارس إلى 15 إبريل المقبل.

وتقام الدورة التدريبية للمدربين بإشراف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الإماراتي بدبي، وتشمل رسوم الدورة من 4 إلى 6 آلاف درهم للراغبين فى الحصول على الرخصة B .

وكان عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك، سبق له الحصول على الرخصة التدريبية C من الاتحاد الآسيوي منذ فترة.

وأكد عصام الحضري لـ ”الخليج 365” أنه حريص على تطوير نفسه بأحدث النظم الحديثة في عالم التدريب حتى يكون مؤهلا لذلك خلال الفترة المقبلة ورغبته فى العمل بأحد المنتخبات الكبرى أو أندية القمة في مصر أو خارجها.

وأعلن عصام الحضري اعتزاله كرة القدم مع بداية العام الجاري على الرغم من تلقيه أكثر من عرض منها نادى زد أحد أندية دوري القسم الثاني في مصر.

من جهته كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق، أن مقارنة محمد الشناوي حارس الأهلي الحالي مع عصام الحضري الحارس الدولي السابق ظالمة للشناوى، لأن الشناوي لم يلعب عدد المباريات الدولية مثلما فعل الحضرى مع المنتخب.

وقال طارق لـ" الخليج 365"، إن محمد الشناوى أفضل حراس المرمي حاليا، وكان من المرشحين لضمه للأهلي في 2016، ونجح فى إثبات نفسه سريعا والدليل أنه أصبح الحارس الأول لمصر من 2018 وشارك في كأس العالم بروسيا.

أضاف سليمان أن أرقام الحضري وأدائه يجعله الحارس التاريخي لمصر في حراسة المرمي، وقدم مستويات رائعة مع المنتخب في العديد من المواسم بدأت ببطولات أفريقيا 2006 و 2008 و 2010 ، وتألق في أمم أفريقيا 2017 بالجابون.