شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتأهل للدور الرئيسى ببطولة الجائزة الكبرى للشيش مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد ماهر حمزة، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، لدور الـ 64 الرئيسى مباشرة ببطولة الجائزة الكبرى المقامة فى قطر بالفوز فى جميع مواجهاته بدورالمجموعات. ومن المقرر أن يخوض حمزة منافسات الدورالرئيسى بعد غد، الأحد.

فيما خسر البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم فى دور الـ 64 التمهيدى بنتيجة 15 / 13 من الروسى ديميترى بعدما حول تأخره بنتيجة 11 / 4 إلى التعادل 13 / 13 قبل أن يخسر المنافسة .

ويستعد الاتحاد المصرى للسلاح لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب المحدد لها الفترة من 3 و إلى 11 أبريل المقبل بإستاد القاهرة .

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن بدء تطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين فى بطولة العالم للناشئين بداية من يوم 31 مارس الجارى، مؤكدا أنه تم إبلاغ الدول المشاركة على الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى ستسضيفها مصر أبريل المقبل فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا.

وقال الحسينى إن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضا نظام الفقاعة الطبية.

وأشار الحسينى إلى أن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم المقرر إقامتها فى مصر شهر أبريل المقبل، وعلى غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الإحترازية.