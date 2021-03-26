شكرا لقرائتكم خبر عن آدم شيكابالا يستعرض مهاراته الكروية فى مران الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نجله آدم لتدريبات الفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

شيكابالا مع نجله



شيكابالا مع نجله وحرص لاعبو الفريق على مصافحة آدم نجل قائد الزمالك، وذلك بعدما خطف الأنظار في مران الفريق.

من ناحية أخري، استغل إمام عاشور لاعب الزمالك حصوله على إجازة من المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة، وتواجد فى مقر النادى لمتابعة تدريب الفريق، وحرص إمام عاشور على مصافحة المستشار عماد عبد العزيز الذى تواجد لمتابعة تدريب اليوم لمؤازرة الفريق قبل لقاء مولودية الجزائر المقبل.

وركز الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منهما تدريبات بدنية قوية، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال والدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي الإشراف على المران.

كما خضع أحمد فتوح لاعب الزمالك، لتدريبات بدنية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.

بينما عاد أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2003 للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريبات أمس للمشاركة مع فريقه في ودية بتروجت، وشارك أحمد نادر في تدريبات الحراس اليوم الجمعة برفقة كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وسيد عطية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.

فيما حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

وحرص رئيس الزمالك على الاطمئنان على حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعدما عاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد.



رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين بالمران

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 3 أبريل المقبل.