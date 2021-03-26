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شكرا لقرائتكم خبر عن آدم شيكابالا يستعرض مهاراته الكروية فى مران الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اصطحب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نجله آدم لتدريبات الفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
شيكابالا مع نجله
شيكابالا مع نجله
وحرص لاعبو الفريق على مصافحة آدم نجل قائد الزمالك، وذلك بعدما خطف الأنظار في مران الفريق.
من ناحية أخري، استغل إمام عاشور لاعب الزمالك حصوله على إجازة من المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة، وتواجد فى مقر النادى لمتابعة تدريب الفريق، وحرص إمام عاشور على مصافحة المستشار عماد عبد العزيز الذى تواجد لمتابعة تدريب اليوم لمؤازرة الفريق قبل لقاء مولودية الجزائر المقبل.
كما خضع أحمد فتوح لاعب الزمالك، لتدريبات بدنية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.
بينما عاد أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2003 للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريبات أمس للمشاركة مع فريقه في ودية بتروجت، وشارك أحمد نادر في تدريبات الحراس اليوم الجمعة برفقة كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وسيد عطية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.
رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين بالمران
ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 3 أبريل المقبل.