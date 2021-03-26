شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للقومى للرياضة يسلم بطلات الرياضة دروع التكريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم أحمد الشيخ، المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، ومعه عمرو حداد، بطلات الرياضة دروع وتكريمات خلال اليوم الرياضى للمرأة المصرية. وتم تكريم فاطمة عمر وسمر حمزة وميار شريف لاعبة التنس وتسلمت الجائزة والدتها نظرا لارتباطها بالبطولات خارج مصر واية مدنى بطلة الخماسى وأية ايمن بطلة السباحة ولبنى مصطفى السباحة العالمية ايضا وفايزة حيدر بطلة كرة القدم واول مدربة رجال بالإضافة إلى عبير عبد الرحمن بطلة رفع الاثقال .

ويأتى تسليم الشيخ التكريمات نظرا لمغادرة اشرف صبحى وزير الرياضة بعد وقوع حادث قطارى سوهاج.

وعلى هامش احتفالات الدولة المصرية بشهر المرأة خلال مارس الجارى، قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى تدشين اليوم المصرى للمرأة الرياضية لأول مرة فى مصر يوم 26 مارس، والاحتفال بالمرأة الرياضية سنويًا ضمن أجندة شهر المرأة وذلك بالتعاون مع رابطة حملة "إنتى الأهم" الرياضية والتى ترأسها دكتورة سحر عبد الحق وذلك إعمالًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية فى كل المجالات.

ويقام اليوم الرياضى بالمدينة الرياضية بالأسمرات الجديدة بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بمشاركة النماذج الرياضية الملهمة فى الرياضة المصرية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.