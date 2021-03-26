شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يزور المران ويطمئن على حالة فتوح.. وكارتيرون يرفع الحمل البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس نادى الزمالك، على حضور مران الفريق الأول المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، كما اطمأن رئيس النادى على حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعدما عاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد.

وركز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقسم الجهاز الفنى اللاعبين لمجموعتين أدت كل منهما تدريبات بدنية قوية، وتولى البرتغالى فرناندو مدرب الأحمال والدكتور عمرو المطراوى أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى الإشراف على المران.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام فى الجزائر.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.