شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يزور المران ويطمئن على حالة فتوح.. وكارتيرون يرفع الحمل البدنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس نادى الزمالك، على حضور مران الفريق الأول المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، كما اطمأن رئيس النادى على حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعدما عاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد.
وركز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وقسم الجهاز الفنى اللاعبين لمجموعتين أدت كل منهما تدريبات بدنية قوية، وتولى البرتغالى فرناندو مدرب الأحمال والدكتور عمرو المطراوى أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى الإشراف على المران.
ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام فى الجزائر.
ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.