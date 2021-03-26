شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة علاء أبو القاسم فى دور الـ64 التمهيدى ببطولة الجائزة الكبرى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر علاء أبو القاسم البطل الأوليمبى فى سلاح الشيش من نظيره الروسى ديميترى بنتيجة 15 / 13 فى دورالـ 64 التمهيدى ببطولة الجائزة الكبرى للشيش المقامة فى قطر.

وحول أبو القاسم تأخره أمام اللاعب الروسى من الخسارة 11 / 4 إلى التعادل 13 / 13 قبل أن يخسر 15 / 13 فى نهاية المنافسة.

ويستعد الاتحاد المصرى للسلاح لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب المحدد لها الفترة من 3 و إلى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن بدء تطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين فى بطولة العالم للناشئين بداية من يوم 31 مارس الجارى ، مؤكدا على إنه تم إبلاغ الدول المشاركة على الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى ستسضيفها مصر أبريل المقبل فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا.

وقال الحسينى، إن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضا نظام الفقاعة الطبية.

وأشار الحسينى إلى أن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم المقرر إقامتها فى مصر شهر أبريل المقبل، وعلى غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.