شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابة حمدي فتحي ومدة غيابه عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت إصابة حمدى فتحى، لاعب وسط الأهلى، حالة من التساؤلات والقلق داخل النادى الشارع الكروى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، لأنها جاءت فى توقيت تألق فيه اللاعب بشكل واضح مع ناديه الفترة الماضية.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على أهم المعلومات الخاصة بإصابة حمدى فتحى ومدة غيابه وغيرها من التفاصيل:

س: ما هى نوعية إصابة حمدى فتحى؟

ج: الإصابة عبارة عن شرخ فى الذرع تعرض لها فى مباراة مصر وكينيا أمس، حيث غادر اللاعب المباراة التى أقيمت فى نيروبى منذ الدقيقة 70 .

س: ما هى المدة التى يحتاجها حمدى فتحى للتعافى من الإصابة؟

ج: يغيب حمدى فتحى عن مباريات الفريق فترة لن تقل عن ستة أسابيع بعد إصابته بشرخ فى الذراع فقد أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية إصابته بشرخ فى الذراع ويحتاج لفترة علاج لن تقل عن ستة أسابيع.

وغادر حمدى فتحى مباراة مصر وكينيا أمس فى الدقيقة 70 للإصابة فى الذراع وأجرى أشعة صباح اليوم بمجرد وصول بعثة منتخب مصر للقاهرة أثبتت إصابته بشرخ فى الذراع ويحتاج ستة أسابيع للتعافى من الإصابة.

س: ما هو موقف الأهلى من إصابة حمدى فتحي؟

ج: رغم أن الجميع يعلم جيداً أن الإصابة قضاء وقدر وأى لاعب مُعرّض للإصابة فى أى وقت، إلا أن هناك حالة من الغضب والاستياء داخل القلعة الحمراء لأن الجهاز الفنى للمنتخب كان عليه سحب حمدى فتحى من أرض الملعب بمجرد شكواه وسقوطه أول مرة فى مباراة كينيا وعدم الانتظار للسقوط مرة ثانية وثالثة.

س: هل هذه هى أول مرة يصاب فيها حمدى فتحى مع المنتخب؟

ج: لا.. فـ حمدى فتحى سبق وتعرض للإصابة مع المنتخب بقطع فى غضروف الركبة فى 11 نوفمبر 2019 خلال تدريبات منتخب مصر ليغيب عن الملاعب طيلة تسعة أشهر كاملة، بعدما أجرى عملية جراحية وخاض برنامجا تأهيليا استمر لشهور طويلة.

وخسر الأهلى والفراعنة جهود اللاعب المتألق دفاعاً وهجوماً فترة ليست بالقصيرة قبل أن يعود ويحجز مكاناً أساسياً بتشكيلة المارد الاحمر وسط صراع مع زميليه أليو ديانج وعمرو السولية، كما عاد لتشكيلة الفراعنة وأصبح هداف المنتخب الوطنى فى عهد مدربه حسام البدرى بهدفين واستطاع أن يظهر بصفة أساسية على حساب محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى.

وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطنى على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبى بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.