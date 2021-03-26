شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: إلغاء مظاهر الاحتفال فى اليوم الرياضى للمرأة بسبب حادث سوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم إلغاء المظاهر الاحتفالية وفقرات برنامج اليوم الرياضى للمرأة المصرية، والذى يقام على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمرأة فى شهر مارس شهر المرأة بسبب حادث قطار سوهاج.

وأضاف أشرف صبحى، أنه سيتم الاكتفاء ببعض الأمور التى تدل على حدث اليوم وأهم أهداف هذا اليوم الرياضى .

وعلى هامش احتفالات الدولة المصرية بشهر المرأة خلال مارس الجارى، قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى تدشين اليوم المصرى للمرأة الرياضية لأول مرة فى مصر يوم 26 مارس، والاحتفال بالمرأة الرياضية سنويًا ضمن أجندة شهر المرأة وذلك بالتعاون مع رابطة حملة "إنتى الأهم" الرياضية والتى ترأسها دكتورة سحر عبد الحق وذلك إعمالًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية فى كل المجالات.

ويقام اليوم الرياضى بالمدينة الرياضية بالأسمرات الجديدة بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بمشاركة النماذج الرياضية الملهمة فى الرياضة المصرية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.