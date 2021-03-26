شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حمزة المثلوثى وأحمد فتوح فى تدريبات الزمالك.. واجتماع كارتيرون بالطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بعد تماثله للشفاء، وتعرض فتوح للإصابة بنزله برد تسببت فى استبعاده من معسكر منتخب مصر، وحصل على راحة سلبية قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق.

كما شارك حمزة المثلوثى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعاد المثلوثى إلى القاهرة أمس قادما من تونس بعد حصوله على إجازة من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى كارتيرون.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق على هامش المران المقام حاليا، واطمأن المدرب الفرنسى على حالة الثنائى أحمد فتوح وحمزة المثلوثى بعدما عاد الثنائى مؤخرا للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر، المقرر له يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام فى الجزائر.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.