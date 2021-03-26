شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يستغل إجازة المنتخب الأولمبى فى زيارة مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصوله على إجازة من المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة، وتواجد في مقر النادي لمتابعة تدريب الفريق.

وحرص إمام عاشور على مصافحة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك الذي تواجد لمتابعة تدريب اليوم لمؤازرة الفريق قبل لقاء مولودية الجزائر المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا والتي ستقام في الجزائر.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر، المقرر له يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام فى الجزائر.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة