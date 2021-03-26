شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يستغل إجازة المنتخب الأولمبى فى زيارة مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استغل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصوله على إجازة من المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة، وتواجد في مقر النادي لمتابعة تدريب الفريق.
وحرص إمام عاشور على مصافحة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك الذي تواجد لمتابعة تدريب اليوم لمؤازرة الفريق قبل لقاء مولودية الجزائر المقبل.
ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا والتي ستقام في الجزائر.
ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر، المقرر له يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام فى الجزائر.
ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة