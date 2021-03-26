شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: رمضان صبحى خضع للكشف الطبى وتأكدنا من إصابته قبل استبعاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض مسؤولو المنتخب الوطنى، ما تردد مؤخرا حول تمارض رمضان صبحى لاعب بيراميدز وإدعائه الإصابة حتى لا ينضم لمعسكر المنتخب الحالى لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر.
وأوضح مسؤلو المنتخب الوطنى، أن رمضان صبحى وأحمد توفيق ومحمد حمدى لاعبى بيراميدز خضعوا للكشف الطبى فى المنتخب بمعرفة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وخضعوا للأشعة بأحد المستشفيات وتأكد طبيب المنتخب من عدم جاهزيتهم للمباراتين وأبلغ طبيب المنتخب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بالأمر قبل أن يتم استبعادهم للإصابة.
وتابع مسؤولو المنتخب، أن سفر اللاعب إلى الإمارات من عدمه ليس للمنتخب علاقة به لأن اللاعب ليس على قوة المنتخب حاليا بعدما تم التأكد من إصابته بشد فى العضلة الخلفية وعدم لحاقه بمباراتىّ كينيا وجزر القمر.
ويواصل الفريق الوطني معسكره المغلق بالقاهرة عقب وصوله استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كآس الأمم الافريقية.
ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.
وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوارن ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.
ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.