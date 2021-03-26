شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: رمضان صبحى خضع للكشف الطبى وتأكدنا من إصابته قبل استبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسؤولو المنتخب الوطنى، ما تردد مؤخرا حول تمارض رمضان صبحى لاعب بيراميدز وإدعائه الإصابة حتى لا ينضم لمعسكر المنتخب الحالى لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر.

وأوضح مسؤلو المنتخب الوطنى، أن رمضان صبحى وأحمد توفيق ومحمد حمدى لاعبى بيراميدز خضعوا للكشف الطبى فى المنتخب بمعرفة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وخضعوا للأشعة بأحد المستشفيات وتأكد طبيب المنتخب من عدم جاهزيتهم للمباراتين وأبلغ طبيب المنتخب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بالأمر قبل أن يتم استبعادهم للإصابة.

وتابع مسؤولو المنتخب، أن سفر اللاعب إلى الإمارات من عدمه ليس للمنتخب علاقة به لأن اللاعب ليس على قوة المنتخب حاليا بعدما تم التأكد من إصابته بشد فى العضلة الخلفية وعدم لحاقه بمباراتىّ كينيا وجزر القمر.