7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 26 مارس 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وكان أبرزها، المنتخب: إصابة حمدى فتحى بشرخ فى عظمة الذراع، وجلسة خاصة بين موسيماني وناصر ماهر على هامش مران الأهلي.

المنتخب: إصابة حمدى فتحى بشرخ فى عظمة الذراع

أكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إصابة حمدي فتحي بشرخ في أحد عظمتي الذراع "الكعبرة " وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في احدى المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.

جلسة خاصة بين موسيماني وناصر ماهر على هامش مران الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة منفردة مع ناصر ماهر، لاعب الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم. وتأتي جلسة موسيماني مع «ناصر» ضمن الجلسات التحفيزية التى يعقدها المدير الفنى مع اللاعبين؛ سواء بشكل جماعى أو فردي. ويسعى المدرب الجنوب أفريقى لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث خاض الفريق ودية أمس مع فريق الشباب بالنادي، وأدى مرانه صباح اليوم.

كارتيرون يؤجل ظهور أيمن حفنى مع الزمالك لعدم الجاهزية

تتجه النية لدي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لتأجيل ظهور أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، في أي من المباريات الودية التى من الممكن أن يخوضها الفريق في حال الاتفاق علهيا ، استعدادا لخوض مباراة مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري.

3 تغييرات فى تشكيل المنتخب أمام جزر القمر.. اعرف التفاصيل

قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إجراء تغييرات على تشكيل المنتخب فى المباراة المقبلة أمام جزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 ، بحيث يمنح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب بجانب تحقيق الفوز فى نفس الوقت لتصدر المجموعة.

شيكابالا يخطف أنظار كارتيرون فى تدريبات الزمالك

خطف الفهد الأسمر شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، أنظار الفرنسي كارتيرون، بعد تألقه الملفت في التدريبات الأخيرة برفقة زميله محمد عبد الشافي، لينال الثنائي إشادة المدرب الفرنسي طوال الأيام الماضية، بخلاف حصولهم على درجات مرتفعة في التقيمات الخاصة باللاعبين خلال التدريبات، سواء على صعيد اللياقة البدنية أو الالتزام الفني والتكتيكي.

النجوم يؤجل مفاوضات الأهلي مع كريم فؤاد حتى يونيو المقبل

قرر مسئولو نادي النجوم تأجيل أية مفاوضات بشأن التعاقد مع كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار إلى إنبي لحين انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الحالي، لاسيما بعد دخول اللاعب اهتمام أكثر من نادي للتعاقد معه سواء الأهلي الذي يرغب في ضم اللاعب أو إنبي الذي يرغب في الحفاظ عليه بعد انتهاء الإعارة.

الإسماعيلى يوافق على طلب إيهاب جلال بتغيير لائحة الدراويش

وافقت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى على طلب إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش بتغيير لائحة الفريق الاصفر لتحفيز اللاعبين على الفوز المباريات المقبلة ضمن خطة انقاذ الدراويش من قاع جدول الدوري ، ورأت اللجنة أن مقترح جلال وتصوره للائحة الجديدة مناسب لتحفيز الدراويش لمصالحة جماهيرهم من تراجع النتائج هذا الموسم.