شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. اجتماع كارتيرون مع اللاعبين وبرنامج لفتوح وعودة أحمد نادر السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على شرح بعض الأمور الفنية التى سيتم تطبيقها فى التدريبات اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز فى التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

وخضع أحمد فتوح لاعب الفرق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريبات بدنية على هامش المران الجماعى المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووضع الجهاز الفنى للفريق برنامج بدنيا لفتوح بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.

كما عاد أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2003 بالزمالك للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى للغياب عن تدريبات أمس للمشاركة مع فريقه فى ودية بتروجت.

وشارك أحمد نادر فى تدريبات الحراس اليوم، الجمعة، برفقة كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وسيد عطية تحت إشراف البرازيلى اوليفيرا مدرب الحراس.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجى التونسى الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالى برصيد نقطة واحدة.

ويسعى كارتيرون لإثبات جدارته بالعودة لتدريب الزمالك مرة أخرى، بعدما تسبب قدومه لقيادة الفريق فى ولاية ثانية خلفا للبرتغالى باتشيكو، فى حالة انقسام ما بين مؤيد ومعارض، وزاد من الوضع قسوة سقوط الفريق فى أولى مباريات المدرب الفرنسى أمام الترجى بهدف وحيد فى الجولة الرابعة لدورى الأبطال باستاد القاهرة، لذا يحتاج كارتيرون لتحقيق الفوز للتأكيد على جدارته وقوته الفنية فى قيادة الفريق الأبيض.