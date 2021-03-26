شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم غينيا بثنائية فى المباراة الأولى لـ"كوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 26 مارس 2015 فاز منتخب مصر على غينيا الاستوائية بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد بتروسبورت وأدارها تحكيميا محمود البنا فى أول مباراة يقودها الأرجنتينى هيكتور كوبر مديراً فنياً للفراعنة، سجل ثنائية المنتخب الوطنى باسم مرسى فى الدقيقة 86 ثم أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثانى قبل نهاية الشوط الثانى.

بدأ المنتخب الوطنى هذه المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامى وحازم إمام وأحمد حجازى " على جبر ق 57 " ورامى ربيعة وحسين السيد وأحمد المحمدى " باسم مرسى ق 57 " ومحمد الننى " صالح جمعة ق 71 " وإبراهيم صلاح " حسام غالى ق 63 " ومحمود تريزنجيه ومحمد صلاح " مؤمن زكريا ق 83 " وعماد متعب " خالد قمر ق 66

وقاد كوبر منتخب مصر فى 37 مباراة “22 رسمية، 15 ودية”، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا

ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، كما نجح فى قيادة الفراعنة إلى التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد غياب عن آخر 3 بطولات، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وجاءت مشاركة المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا 2018 باهتة للغاية بعد غياب ما يقرب من 28 عاما، حيث خاض المنتخب 3 مباريات فى المونديال لم يحقق أى انتصار وتعرض لثلاث هزائم من منتخبات أورواجوى وروسيا والسعودية ليقرر اتحاد الكرة اقالة كوبر من منصبه.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

ويحافظ المنتخب الوطنى على نصيب الأسد من الأرقام القياسية فى بطولة الامم الأفريقية على مدار تاريخها، بتحقيقه اللقب 7 مرات على مدار تاريخ البطولة، فى صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر تحقيقا للقب بفارق بطولتين عن أقرب ملاحقيه منتخب الكاميرون الذى حقق البطولة 5 مرات، كما يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية بداية من البطولة التى أقيمت فى مصر عام 2006، ثم النسخة التى أقيمت فى غانا 2008، وانتهاء بالبطولة التى أقيمت فى أنجولا 2010.