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الامارات | بالصور.. فالكاو يمسك الثعابين ويطعم الأسود والدببة في دبي

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم منتخب كولومبيا وغلطة سراي راداميل فالكاو عن زيارته حالياً إلى دبي، مستغلاً فترة التوقف الدولي، إذ نشر فالكاو عدداً من الصور على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام» مع بعض الأسود والثعابين والدببة والزراف في دبي.
وعلق لاعب مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق على الصور، قائلاً: «لقد كانت تجربة رائعة جداً في (فيم بارك)، وأتوجه بالشكر إلى سيف بالحصا على لطفه وإتاحة هذه الفرصة الرائعة للاستمتاع بهذه الأجواء عائلتي».
ونشر فالكاو صوراً له ولأسرته، أبدى خلالها اللاعب الكولومبي شجاعته بإطعام عدداً من الأسود والدببة والزرافة كما أمسك بثعبان ضخم، وسط استمتاع كبير من زوجته وأبنائه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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