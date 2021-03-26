الامارات | ولاية رابعة لرعد حمودي على رأس الأولمبية العراقية

شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية رابعة لرعد حمودي على رأس الأولمبية العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتخب الحارس الدولي السابق رعد حمودي رئيساً للجنة الأولمبية العراقية للمرة الرابعة توالياً خلال الانتخابات التي أقيمت الجمعة.

وحصد حمودي 19 صوتاً في مقابل 17 صوتاً لمنافسه رئيس اتحاد ألعاب القوى طالب فيصل، فيما فاز كل من بختيار فريق، باسم أحمد، عادل عيدان، جميل العبادي، هيردة رؤوف، إبراهيم البهادلي، وحسين العميدي بعضوية المكتب التنفيذي.

وقال حمودي بعد الإعلان عن فوزه: "نسعى لتحسين مسار الرياضة العراقية، ونعد بمزيد من الاهتمام رغم التحديات التي نواجهها".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية ألغت نتائج الانتخابات السابقة التي جرت منتصف نوفمبر الماضي وفاز برئاستها حينها رئيس الاتحاد العراقي السابق للسباحة سرمد عبد الاله، إثر تقديم طعون بتلك النتائج لدى المحاكم العراقية.

واستبعدت لجنة قضائية كلفتها لجنة ثلاثية شكلت بموافقة وزارة الشباب والرياضة العراقية للأشراف على مهمات اللجنة مؤقتاً، سبعة مرشحين من سباق الانتخابات المعادة التي ينبثق عنها المكتب التنفيذي، لأسباب متفرقة، ما أثار جدلاً لكون القرار اتخذ قبل 24 ساعة عن الانتخابات.

وهذه المرة الرابعة التي ينتخب فيها حمودي (68 عاماً) لمنصب رئاسة اللجنة الأولمبية العراقية، منذ فوزه للمرة الأولى في الانتخابات التي جرت عام 2009.

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