شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حادث قطاري الصعيد .. وزير الرياضة يلغي مظاهر الاحتفال بـ اليوم الرياضي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلغاء مظاهر الاحتفال باليوم الرياضي للمرأة بسبب حادث تصادم قطاري سوهاج صباح اليوم الجمعة .

ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شهداء حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة، ما أدى إلى وفاة عدد من ركاب القطارين وإصابة آخرين .

وتوجه «صبحي» بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26 - 3 - 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعه التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».