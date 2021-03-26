شكرا لقرائتكم خبر عن تشخيص المنتخب خاطئ.. الأهلي يعلن كسر ذراع حمدي فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني أمس في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال أبو عبلة إن إصابة حمدي فتحي جاءت عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع «الكعبرة». وأوضح أن اللاعب سيتم وضع ذراعه في الجبس لمدة شهر، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة أسبوعية بشكل دوري؛ من أجل الاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر.

وأوضح أن حمدي فتحي يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى شهرين كاملين؛ قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات من جديد، استنادا إلى مدى استجابة عظمة ذراع اللاعب للالتئام خلال مرحلة العلاج والتأهيل.

وأوضح أنه بعد اخضاع حمدي فتحي للعديد من الفحوصات الطبية وبعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بإصابته، تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه، والاتجاه نحو الإجراء التحفظي بشأن «تجيس» ذراع اللاعب، وتجهيزه للمرحلة المقبلة؛ للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية

وكان الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، كشف في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفراعنة حمدي فتحي. ولم يستكمل اللاعب مشاركته في مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا أمس، واستبدل في الشوط الثاني.

وأوضح أبوالعلا أن حمدى فتحي أصيب بشرخ في إحدى عظمتي الذراع، وذلك وفقا لما أثبتته الأشعة التي أجريت له في أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار، فور عودة البعثة من نيروبي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة من التدريبات غدًا ‏السبت، على أن يستأنف مرانه صباح بعد غد، ضمن التحضيرات لمواجهة المريخ المقرر إقامتها في السودان يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين، وأدى ‏تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد قرر تكليف خالد الدرندلي، ‏أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 ‏مارس الجاري لمواجهة المريخ.‏